نوجوان پاکستانی لڑکی کو یونیورسٹی سے گھر جاتے ہوئے اغواءکر لیا گیا،مسلسل زیادتی اور پھر چار روز بعد لاش کہاں سے اور کس حالت میں ملی؟ایسا انکشاف کے پورا ملک ہل کے رہ گیا

فیصل آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)فیصل آباد کی طالبہ کو جنسی بھیڑیوں نے اغوا کرکے مسلسل زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر کے لاش نہر میں بہادی۔میڈ یا پر خبر نشر ہوئی تو سوشل میڈ یا صارفین نے بھی ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کردیا ۔تفصیل کے مطابق جڑانوالہ شیرازی پارک کے رہائشی ندیم احمد کی بیٹی عابدہ احمد ایم اے انگلش کی طالبہ تھی جس کو پانچ روز قبل جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے باہر نکلتے ہوئے کار سوار 4 افراد نے اغوا کر کے مسلسل چار روز تک زیادتی کا نشانہ بنا یا اور پھر اسے قتل کر کے لاش نہر میں بہادی ۔

یہ خبر جلد ہی عابدہ کی تصویروں کے ساتھ سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی اب مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بھی #JusticeForAbida کے نام سے ٹرینڈ بن چکا ہے جس پر صارفین افسوس کے اظہار کے ساتھ قاتلوں کو جلد پکڑ کر کڑی سے کڑی سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔



شہیرہ لاشاری نے کہا کہ قوم کی ایک اور بیٹی کے ساتھ بد سلوکی کے واقعے نے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے ۔

It is infact heartwrenching to know that another daughter of the soil have been disrespected, disgusted & murdered.#JusticeForAbida — Shahira Lashari (@shahirabaluch) March 29, 2018

سمر فاطمہ نے کہا کہ عابدہ کے قاتلوں پر کسی قسم کا رحم نہ کیا جائے ۔

No mercy should be shown upon her muderers.#JusticeforAbida — Sammar Fatima (@atayezahra92) March 29, 2018

It's not the victim of rape that looses the respect but it's the rapist that looses the respect. #JusticeForAbida — Sammar Fatima (@atayezahra92) March 29, 2018

عثمان رضا نے کہا کہ جس دیس سے ماﺅں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں ،اس دیس کے ہر ایک لیڈر کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے ۔

It takes courage to stand up for yourself. I stand in honor, and no longer in fear of speaking out. #JusticeForAbida pic.twitter.com/ZWy14StPVP — Usman Raza Jolaha (@iamusmanjolaha) March 29, 2018

قاسم خان نے کہا کہ ابھی ہم زینب کے صدمے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ ایک اور دل جھنجھوڑنے والا واقعہ پیش آگیا ۔

We haven't recovered from the Zainab's incident and another heart wrenching incident occurred. #JusticeForAbida — Qasim khan (@Qasimkh13693633) March 29, 2018

زہرہ فاطمہ نے کہا کہ خواتین پر تشدد بند کیا جائے ۔