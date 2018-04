شاہد آفریدی اور گوتم گھمبیر کے درمیان ٹوئٹر پر جنگ ،ڈی جی آئی ایس پی آر میدان میں آگئے ،ایسا شاندار جواب دے دیا کہ بھارتیوں کو لاجواب کردیا

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آ ن لائن )شاہد آفریدی نے مقبوضہ کشمیر کے حالات پر بیان دیا تو گوتم گمبھیر نے لالہ کو تنقید کا نشانہ بنا دیا جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور بھی چپ نہ رہ سکے اور ایسا جواب دے دیا کہ بھارتی لاجواب ہو گئے ۔

تفصیل کے مطابق گزشتہ روز شاہد آفریدی نے ٹوئٹ میں کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج بے گناہ شہریوں کے حق خود آرادیت اور آزادی کی جدوجہد کو دبانے کے لیے ان پر گولیاں برسا رہی ہے، حیرت ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے کہاں ہیں اور وہ اس خونریزی کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟۔

Appalling and worrisome situation ongoing in the Indian Occupied Kashmir.Innocents being shot down by oppressive regime to clamp voice of self determination & independence. Wonder where is the @UN & other int bodies & why aren't they making efforts to stop this bloodshed? — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 3, 2018



شاہد آفریدی کی اس ٹوئٹ پر بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان گوتم گھمبیر بھی میدان میں آگئے اور کہا کہ شاہد آفریدی کی کشمیر اور اقوام متحدہ سے متعلق ٹوئیٹ پر کیا کہنے کو رہ جاتا ہے؟ آفریدی اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو ان کی ڈکشنری میں 'انڈر 19' کے زمرے میں آتا ہے۔ میڈیا سکون سے رہے، شاہد آفریدی نو بال پر آو¿ٹ کا جشن منارہے ہیں۔

Media called me for reaction on @SAfridiOfficial tweet on OUR Kashmir & @UN. What’s there to say? Afridi is only looking for @UN which in his retarded dictionary means “UNDER NINTEEN” his age bracket. Media can relax, @SAfridiOfficial is celebrating a dismissal off a no- ball!!! — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 3, 2018



اس پر میجر جنرل آصف غفور نے بھی اپنے ذاتی اکاونٹ سے ٹوئیٹ کرکے گوتم گھمبیر اور بھارتیوں کو کرارا جواب دے ڈالا۔انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں شاہد آفرید ی نے آخری دو گیندو پر چھکے مار کر بھارت کو میچ ہرایا تھا ۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک تصویر بھی شیئر کی، جس میں شاہد آفریدی، بظاہر کسی بات پر گوتم گمبھیر سے الجھتے نظر آئے۔میجر جنرل آصف غفور نے بھارتیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ساتھ میں لکھابرائے مہربانی اپنی آگ مقامی طور پر ہی بجھائیں، شاہد آفریدی ہمارا قومی ہیرو اور آواز ہے۔

No one can! Especially you. Please locate fire locally and read complete. @SAfridiOfficial is our national pride and voice!! https://t.co/uzEu2tNT0p — Asif Ghafoor (@peaceforchange) April 3, 2018



جواباً شاہد آفریدی نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے پیغام کو ری ٹوئیٹ کرتے ہوئے ایک پرانی تصویر شیئر کی، جس میں وہ بھارتی فینز اور پرچم کے ساتھ تصویر بنواتے نظر آئے۔اس تصویر کے ساتھ شاہد آفریدی نے لکھا، 'ہم سب کی عزت کرتے ہیں اور یہ ایک کھلاڑی کی پہچان ہے لیکن جب بات انسانی حقوق کی ہو تو ہم بے گناہ کشمیریوں کے لیے بھی ویسے ہی انسانی حقوق کی امید رکھتے ہیں۔