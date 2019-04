سیمنس ہیلتھینئرز نے سی ٹی اسکینرز کی نئی رینج متعارف کروا دی سیمنس ہیلتھینئرز نے سی ٹی اسکینرز کی نئی رینج متعارف کروا دی

لاہور( پ ر)سوماٹوم گواپنے چار سی ٹی اسکینرز کے ساتھ مریضوں کی تیاری، ایکوئریشن ، ری کنسٹرکشن، ریڈنگ اور ڈیٹا کی تقسیم کے طریقے کو آسان بناتا ہے۔ یہ نئی ٹیکنالوجی جدید کلینیکل فیلڈز بشمول امراض قلب ، سی ٹی گائیڈ ڈانٹروینشن، لنگ اینڈ کولون اسکریننگ انجیو گرافی، آرتھوپیڈک میجنگ کے لئے نئے دروازے کھول دے گی۔ سیمنس ہیتھینئرز نے SOMATOM go.پلیٹ فارم پاکستان میں متعارف کروا دیا ہے۔ کراچی اور لاہور میں منعقدہ دو ایونٹس کے دوران SOMATOM goکے نام سے، سی ٹی اسکینرز کی ایک نئی رینج، جس میں SOMATOM go. Now, SOMATOM go. All.SOMATOM go.UP اور SOMATOM go. Topشامل ہیں متعارف کروائے گئے۔ اسکینرز کی یہ رینج استعمال کنندگان، ٹیکنیشنز، ریڈیولوجسٹس اور انجینئرز کی تجاویز و مشوروں کو سامنے رکتھے ہوئے، معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ کئے بغیر، مریضوں کے تجربے کو بہتر بنانے کی غرض سے تیار کی گئی ہے۔ ان اسکینرز کی تیاری کا مقصد نہ صرف کارکردگی اور ورک فلو کو بہتر بنانا ہے بلکہ اخراجات میں کمی کے لئے مکمل طور پر ری ڈیزائن سروس ماڈل اور جدید خصوصیات متعارف کروانا ہے۔خرم جمیل، سی ای او اینڈ ایم ڈی سیمنس ہیلتھینئرز پاکستان و افغانستان نے کہا SOMATOM goپلیٹ فارم موبائل ورک فلو اور جدت کے ساتھ متعارف کروایا جا رہا ہے ۔

جو استعمال کنندہ کے لئے ایک طے کردہ تجربے سے ماورا، کارکردگی کو بہتر بنائے گا۔ یہ روز مرہ معمول کے لئے جدید طریقہ، کار کی دستیابی کو ممکن بناتے ہوئے ایک نیا معیار قائم کرے گا۔ یہ بہترین معیار کی دیکھ بھال کو ممکن بنانے کے ساتھ ساتھ ، کسٹمرز کو ایک کامیاب سی ٹی بزنس چلانے کے بھرپور مواقع فراہم کرے گا۔

