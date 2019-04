وزیراعظم اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ون آن ون اہم ملاقات

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ون آن ون ملاقات کی ہے جس میں ملک کی موجود ہ صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے ۔سرکاری ٹی وی کے مطابق وزیراعظم ہاوس میں جا کر جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان سے ملاقات کی ۔ملاقات کے دوران بہت سے اہم سیکیورٹی معاملات زیر بحث آئے ۔

Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa called on Prime Minister Imran Khan at PM Office.

Various important security related matters were discussed during the meeting.