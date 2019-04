متحدہ عرب امارات بھارت کے مزید قریب ہوگیا، مودی کیلئے سب سے بڑا اعزاز

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کومتحدہ عرب امارات نے ملک کا سب سے بڑا شہری اعزاز زید میڈل دے دیا۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید النہیان نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں، بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے اہم کردار نے ان کو مزید تقویت دی۔نریندر مودی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے صدر انہیں زید میڈل سے نوازتے ہیں ۔

We have historical and comprehensive strategic ties with India, reinforced by the pivotal role of my dear friend, Prime Minister Narendra Modi, who gave these relations a big boost. In appreciation of his efforts, the UAE President grants him the Zayed Medal.