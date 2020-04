کوروناوائرس: جاں بحق پاکستانیوں کی تعدادچالیس ہوگئی،پنجاب میں کیسز ایک ہزار سے تجاوز

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان میں کورونا وائرس قیمتیں جانیں نگلنے میں مصروف ہے، موذی وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد چالیس ہوگئی ہے۔

آج صبح ایک سو چھ نئے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ۔ پنجاب میں کیسز کی تعداد ایک ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق اس وقت 13مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ایک سو تیس صحتیاب ہو کر گھروں کو جاچکے ہیں۔

محکمہ صحت کے مطابق ملک میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 40 تک جاپہنچی ہے جب کہ مزید کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد2708 ہوگئی ہے۔

پاکستان میں اب تک کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں میں سب سے زیادہ 14 ہلاکتیں سندھ میں ہوئی ہیں جب کہ پنجاب اور خیبرپختونخوا میں 11،11، گلگت میں 3 اور بلوچستان میں ایک ہلاکت ہوئی ہے۔

جمعہ کو ملک بھر سے 5 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں جو سندھ اور خیبرپختونخوا میں ہوئیں، سندھ میں 3 ہلاکتیں کراچی اور ایک حیدرآباد میں ہوئی جب کہ کے پی میں سوات اور مانسہرہ کے رہائشی 65 اور 45 سالہ مریض مہلک وائرس کے باعث انتقال کرگئے۔

آج بروز ہفتہ ملک بھر میں اب تک کورونا وائرس کے 106 کیسز رپورٹ ہوچکے ہیں جن میں سے پنجاب میں 57، سندھ 47 اور آزاد کشمیر سے 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویبب سائٹ پر وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بتایا کہ آج بروز ہفتہ پنجاب میں اب تک کورونا وائرس کے مزید 57 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد 1069 ہوگئی ہے۔صوبے میں اب تک کورونا سے 11 افراد جاں بحق بھی ہوچکے ہیں۔

We have 1,069 confirmed #COVID19 cases in the province.

563 cases are in quarantines while non-quarantined patients are 506. One of the patients is critical while 6 have recovered so far.

We are increasing our testing capacity by upgrading our labs to BSL-3. #StayHomeStaySafe