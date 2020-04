رشتہ داروں سے ملنے کے بعد واپسی پر شہری بخار میں مبتلا، گاﺅں میں داخلہ بند لیکن پھر کہاں اپنے آپ کو آئسولیٹ کرلیا؟ تصویر بھی سامنے آگئیں

نئی دہلی (ویب ڈیسک) دنیا بھر میں کورونا وائرس کے باعث 54 ہزار ئے زائد افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، وہیں پر حکومت کی طرف سے احتیاطی تدابیر بھی عوام کو بتائی جا رہی ہیں، ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے کئی ممالک میں لوگ اپنی جان بچا چکے ہیں، تاہم ہمسایہ ملک بھارت میں حالات ابتر ہیں، بھارت کے ایک گائوں میں کوروناوائرس کے خطرے کے پیش نظر لوگوں نے دیہاتی کو بے دخل کر دیا۔

بھارتی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی شہر نبادویپ کے دیہاتی علاقے میں رہنے والا شخص اپنے رشتے داروں سے ملنے دوسرے گائوں گیا جہاں سے واپسی پر اسے بخار ہو گیا۔ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ 14 دن تک سیلف آئسولیشن اختیار کرے، تاہم گائوں میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر اس نے کشتی کو ہی قرنطینہ میں تبدیل کردیا ہے جہاں اس نے تمام لوگوں سے اپنا رابطہ منقطع کیا ہوا ہے۔خیال رہے کہ مذکورہ دیہاتی کا نام اور کوروناوائرس ٹیسٹ سے متعلق کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی۔اس سے قبل بھارت میں قرنطینہ کا انوکھا واقعہ بھی سامنے آیا تھا جب لوگ مہلک وباءکی وجہ سے مجبوراً درختوں میں قرنطینہ کے دن گزار رہے تھے اور اس کی افسوسناک وجہ یہ ہے کہ ان کے گھروں میں اتنی جگہ ہی نہیں کہ وہ وہاں الگ تھلگ رہ سکیں۔

WB: An elderly man from Nabadwip in Nadia Dist has quarantined himself on a river boat, says, "I had fever after visit to a relative's place in Habibpur. Villagers here didn't allow me to enter the village. On doctor's advice to quarantine for 14days, I took shelter on the boat" pic.twitter.com/NTHH3jxNzD