14 دن قرنطینہ میں رہنے کے بعد ہمایوں سعید اب کہاں اور کس حال میں ہیں؟ خود ہی اعلان کردیا

لاہور (ویب ڈیسک) معروف اداکار ہمایوں سعید 14 دن قرنطینہ میں رہنے کے بعد گھر واپس آگئے ہیں جس کا اعلان انہوں نے سوشل میڈیا پر کیا ہے۔پاکستان شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے معروف اداکار ہمایوں سعید نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر اپنی ایک تصویر شیئر کی، اداکار کی جانب سے شیئر کی جانےوالی تصویر میں وہ اپنے گھر میں موجود ہیں۔

Back home FINALLY after 14 days of self-quarantine. Spent lots of time contemplating life & came to the realisation that can't thank Allah enough for His infinite Blessings! Will insha Allah do everything in power to help those in need during this tough time pic.twitter.com/fxwh4SHqt7