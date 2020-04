”ٹرافی جیتی جاتی ہے، دی نہیں جاتی“ ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے شاہد آفریدی سمیت ملتان سلطانز کے تمام کھلاڑیوں کو زوردار جھٹکا دیدیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 5 کے بقیہ میچز کے حوالے سے ملتان سلطانز کا موقف بھی تبدیل ہونے لگا ہے جس کے مالک علی ترین کا کہنا ہے کہ پوائنٹس ٹیبل پر ہم نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ٹائٹل جیت لیا، ٹرافیز جیتی جاتی ہیں، دی نہیں جاتیں۔

تفصیلات کے مطابق رواں ہفتے فرنچائزز کے ساتھ ٹیلی کانفرنس میں پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے پی ایس ایل 5 کے بقیہ میچز نومبر، دسمبر میں کرانے کا فیصلہ کیا تھا البتہ پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست ملتان سلطانز نے موقف اختیار کیا کہ پلیئنگ کنڈیشنز کے تحت اسے فاتح قرار دینا چاہیے۔ پی سی بی نے گزشتہ روز میٹنگ کے منٹس تمام ٹیموں کو ارسال کئے جبکہ ملتان سلطانز کی جانب سے اس کے بعد ای میل میں واضح کر دیا گیا کہ اسے ایونٹ ری شیڈول کرنے پر اعتراض ہے، چونکہ لیگ میچز میں اس نے سب سے زیادہ پوائنٹس حاصل کئے، لہٰذا چیمپین قرار پانا اسی کا حق ہے۔اس سے قبل ٹیم اونر عالمگیر ترین بھی ناک آﺅٹ میچز کے انعقاد کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکے کہ عملی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی ملتان سلطانز کے شریک مالک علی ترین نے سوشل میڈیا پر بالکل مختلف موقف اپناتے ہوئے اپنی ہی ٹیم کے کوچز اور شاہد آفریدی سمیت تمام کھلاڑیوں کو زوردار جھٹکا دیدیا۔ انہوں نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ” ہم تسلسل سے عمدہ کھیل پیش کرنے والی سب سے مضبوط ٹیم ہیں اور پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن سے یہ صاف ظاہر ہوگیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ٹائٹل جیت لیا۔ پی سی بی کی جانب سے ہمیں ٹرافی دینا مضحکہ خیز ہوگا، تمام چاروں ٹیموں کے پاس فتح کا موقع ہے، ٹرافیز جیتی جاتی ہیں دی نہیں جاتیں۔“

Regarding how to finish #PSLV. Finishing at No.1 means we were the most dominant/consistent team, but it doesnt mean we won. It would be ridiculous for the PCB to just give us the trophy. All 4 teams have the same chance of winning. Trophies should be won, not given.