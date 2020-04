یورپ کا واحد ملک سویڈن جہاں لاک ڈاﺅن نہیں ہے، وہاں زندگی کیسے چل رہی ہے؟ تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے

سٹاک ہوم(مانیٹرنگ ڈیسک) ہمارے ہاں لاک ڈاﺅن ہے لیکن کوئی گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں۔ بہت سے دیگر ممالک میں بھی شہریوں کا یہی رویہ ہے لیکن سویڈن میں لاک ڈاﺅن نہ ہونے کے باوجود شہری اپنے تئیں ایسی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ’مسٹر پلینٹی‘ (Mr. Plenty)نامی ایک صارف نے ایک تھریڈ شروع کر رکھا ہے جس میں وہ سویڈن کی مارکیٹس، بازاروں، ایئرپورٹس اور دیگر عوامی مقامات کی ویڈیوز اور تصاویر پوسٹ کر رہا ہے۔

Don’t need anything else. pic.twitter.com/alLt3GvU4q

Packed for Sweden. 10 different currencies.

ان ویڈیوز اور تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سویڈن کی مارکیٹس، بازار، ایئرپورٹس ، غرض ہر عوامی جگہ سنسان پڑی ہے۔ شہروں کی سڑکوں پر ہو کا عالم ہے۔

ایک ٹویٹ میں مسٹر پلینٹی نے سٹاک ہوم ایئرپورٹ کی ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پورا ایئرپورٹ خالی ہوتا ہے۔ صرف عملے کے دو چار افراد وہاں موجود ہوتے ہیں۔

اس ٹویٹ میں صارف نے بتایا کہ اس ہفتے ایئرپورٹ سے صرف ایک پرواز روانہ ہوئی، جس میں کوئی خاتون اور بچہ نہیں تھا۔ ہمیشہ مرد ہی رقم کمانے کے لالچ میں صحت داﺅ پر لگاتے ہیں۔

Nobody is flying. pic.twitter.com/aLG6PIuOZ1

ایک ٹویٹ میں صارف نے سٹاک ہوم کے ایک مصروف ترین ہوٹل کے اندر کی ویڈیو پوسٹ کی اور بتایا کہ عام حالات میں اس ہوٹل میں کمرہ ملنا مشکل ہوتا ہے لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے یہ بھوت بنگلہ بن چکا ہے۔

Busiest hotel in Stockholm. Ghosts.

Everything’s officially open but seems like people are staying home.

Can’t see anybody anywhere. pic.twitter.com/dOHbJ0kHzn