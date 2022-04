لندن میں  نواز شریف کے دفتر پر  حملہ

لندن ( مجتبیٰ علی شاہ ) پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دفتر پر حملہ کیا گیا اور ذرائع کے مطابق حملہ کرنے والے افراد کی تعداد 15 سے 20 تھی جبکہ اکثر نےچہرے پر ماسک پہنے ہوئے تھے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ ن کے کارکنوں اور حملہ آوروں کے درمیان تقریباً ایک گھنٹے تک ہاتھا پائی ہوتی رہی جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے تاہم پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے4 افراد کو گرفتار کرلیا ہے جن میں دو لیگی کارکن اور دو حملہ آور شامل ہیں۔

صحافی مرتضیٰ علی شاہ نے ویڈیو شیئرکرتےہوئے بتایا کہ تین کاروں پر پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لگے تھے، ہنگامہ آرائی میں لیگی رہنماء زبیر گل کے بھائی اعجاز بھی لڑائی میں زخمی ہوئے ۔

Nawaz Sharif’s office in London attacked by a group of around 20 men. @NawazSharifMNS was inside the office. @metpoliceuk failed to stop violence despite repeated calls. Three cars had PTI flags. Zubair Gull’s brother Ejaz injured in the fight pic.twitter.com/5cYJKoaMkZ