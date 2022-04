"مزید سرپرائز باقی ہیں" پرویز خٹک پھر میدا ن میں آگئے

نوشہرہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے سینئر رہنما پرویز خٹک نے اسمبلی تحلیل کیے جانے اور تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے کے بعد کہا کہ " کیا آپ نے سرپرائز انجوائے کیا؟مزید سرپرائز باقی ہیں " ۔

تفصیلات کے مطابق سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کہ کیا آپ نے سرپرائز انجوائے کیا؟ساتھ میں لکھا مزید باقی ہیں ۔ پی ٹی آئی رہنما نے ساتھ میں ہیش ٹیگ کا استعمال کرتے ہوئے لکھا کہ ’Behind You Skipper‘کپتان ہم آپ کے پیچھے ہیں۔

Did you all enjoy the surprise ? More to follow. #BehindYouSkipper