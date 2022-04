بلاول بھٹو زرداری نے ترجمان پاک فوج سے وضاحت مانگ لی 

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) چیئرمین پاکستان پیپلزپارٹی نے ترجمان پاک فوج سے وضاحت طلب کرلی کہ کیا نیشنل سکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں 197 ارکان قومی اسمبلی کو غدار اور غیر ملکی سازش کا حصہ قرار دیا گیا ہے ؟۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں بلاول بھٹو نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی بغاوت کا جواز پیش کرنے کے لیے "غیرملکی سازش " کا استعمال کررہے ہیں ، کیا پاک فوج کے ترجمان واضح کریں گے کہ نیشنل سکیورٹی کونسل کے اجلاس میں 197 ارکان ا سمبلی کو غدار اور غیر ملکی سازش کا حصہ قرار دیا گیا؟ کیا دفتر خارجہ ، وزارت دفاع غیر ملکی سازش سے متعلق 7 تا 27 تاریخ کے درمیان کوئی باضابطہ سرکاری خط و کتابت پیش کر سکتی ہے ۔

ExPM IK is using ‘foreign conspiracy’ to justify his coup. Will @OfficialDGISPR clarify did NSC meeting declare the 197 members of NA traitors and part of a foreign plot? Can foreign office or defense ministry produce any official correspondence between 7-27th on foreign sazish.

انہوں نے مزید لکھا کہ "یقیناً اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک سفارتکار کی کیبل کے علاوہ ہماری اپنی انٹیلی جنس ایجنسیوں اور دیگر متعلقہ اداروں نے کام کیا ہوگا؟ عمران خان کی انا پاکستان سے زیادہ اہم نہیں ہے"َ

Surly a plot of this scale would have been uncovered by our own intelligence agencies and other institutions not just an ambassadors cable? Imran’s ego is not more important than Pakistan.