عمران خان کی جانب سے قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر وقار یونس بھی میدان میں آگئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) ملک کی ہنگامہ خیز سیاسی صورتحال قومی ٹیم کے سابق کپتان وقار یونس بھی میدان میں آگئے۔انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے اسمبلی توڑنے اور ڈپٹی سپیکر کی جانب سے تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کو کپتان کی بہترین سیاسی چال قرار دے دیا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر فاسٹ باولر وقار یونس نے عمران خان کی تصویر شیئر کی جس پر لکھا ہے کہ میں یہ گیم کھیلنے نہیں بلکہ اسے بدلنے آیا تھا۔وقار یونس نے لکھا کہ کپتان آپ پر ہمیشہ کی طرح فخر ہے، آپ نے کیا شاندار ماسٹر سٹروک کھیلا، تحریک عدم اعتماد کو کچل کر رکھا دیا۔

As always Proud of you Skipper????????. What a Master stroke @ImranKhanPTI @PTIofficial #NoConfidenceMotion Crushed. #GameChanger #BornLeader #PakistanZindabad???????? pic.twitter.com/qE00vvXLAw