برطانوی سیکریٹری داخلہ نے پاکستانی مردوں بارے ایسی بات کہہ دی کہ ہنگامہ برپا ہو گیا

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) برطانوی سیکرٹری داخلہ سویلا بریورمین پاکستانی نژاد مردوں کے خلاف نسل پرستانہ بیان دینے پر شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ ڈیلی ڈان کے مطابق سویلا بریورمین نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستانی نژاد برطانوی مرد ’پاکستانی ثقافتی اقدار‘ کو برطانوی اقدار سے متصادم رکھتے ہیں۔

وہ سکائی نیوز سے بچوں کے ساتھ جنسی استحصال سے نمٹنے کے منصوبوں بارے بات کر رہی تھیں جب انہوں نے یہ بیان دیا۔انہوں نے کہا کہ پاکستانی نژاد برطانوی مرد خواتین کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمارے رویوں کے حوالے سے ایک فرسودہ اور واضح طور پر گھناﺅنا انداز اپناتے ہیں۔

In using such inflammatory language, @SuellaBraverman is seemingly attempting to initiate a race war. It is fact that most grooming gangs are comprised of white males but, when confronted by this, Braverman continues to repeatedly demonise non-white men; specifically Pakistanis. pic.twitter.com/fbcQvm0CiI

سویلا بریور مین نے یہ تبصرہ اس وقت کیا جب انہیں بتایا گیا کہ سال 2020ءکی محکمہ داخلہ کی ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے زیادہ تر گینگ 30سال سے کم عمر سفید فام مردوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔

سویلا بریور مین نے اس رپورٹ پر تبصرہ کرنے کی بجائے رودرہیم میں پکڑے گئے اس گینگ پر بات شروع کر دی جس میں 5پاکستانی نژاد برطانوی مرد بھی شامل تھے اور یہ لوگ نوجوان لڑکیوں کو اپنے چنگل میں پھنسا کر ان کا جنسی استحصال کرتے اور جسم فروشی کا دھندہ کراتے تھے۔

پاکستانی نژاد مردوں کے خلاف سویلا بریور مین کے اس بیان کو سیاسی مبصرین اور بچوں کے فلاحی اداروں نے اشتعال انگیز اور نسلی جنگیں شروع کرانے کی کوشش کے مترادف قرار دیا ہے۔برطانوی اداکار اور ٹی وی میزبان عادل رے نے سویلا بریور مین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ” 2020ءکی رپورٹ کے مطابق زیادہ تر مجرم سفید فام ہیں۔ جب یہ رپورٹ شائع ہوئی اس وقت سویلا بریور مین اٹارنی جنرل تھیں۔“

برطانوی نژاد امریکی سیاسی مبصر مہدی حسن نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ”سخت مقابلے کے باوجود اور اپنی نسل کے باوجود سویلا بریورمین کئی دہائیوں میں جدید برطانوی کنزرویٹو پارٹی سے ابھرنے والی سب سے متعصب، گھٹیا اور خطرناک سیاست دان ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ ایک انتہائی گھٹیا اور جھوٹ پر مبنی بیان دیا ہے۔“

Despite heavy competition, and despite her own ethnicity, Suella Braverman may be the most bigoted, cynical, and dangerous politician to emerge from the modern UK Conservative Party in many decades. This is vile and dishonest stuff: https://t.co/i6sMul37pb