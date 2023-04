"بابر ملنے آئےتو میں نے انہیں یہ یقین دہانی کروائی" نیوزی لینڈ کے خلاف سکواڈ کے اعلان کے بعد نجم سیٹھی بھی بول پڑے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم ان سے ملنے آئے تو انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سکواڈ کی قیادت وہی کریں گے۔

نیوزی لینڈ کے خلاف سکواڈ کا اعلان ہونے کے بعد اپنے ایک ٹویٹ میں نجم سیٹھی نے کہا بابر اعظم آج مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اور پھر پی سی بی نے ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی سکواڈز کا اعلان کردیا۔

نجم سیٹھی نے ناقدین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا " اس لیے وہ تمام لوگ جو جھوٹے خوف پھیلا رہے تھے آج ان کی دال نہیں گلی۔"

Babar Azam came to see me today. I told him he will lead the ODI and T20I national team against New Zealand. And then @TheRealPCB announced the squads. So all those who were spreading fake fears are out of jobs today.