امریکی میگزین ٹائم کے سرورق پر عمران خان کی تصویر شائع، پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان قرار

نیویارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی میگزین ٹائم نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی تصویر سرورق پر شائع کرتے ہوئے انہیں پاکستان کا مقبول سیاست دان قرار دے دیا ہے۔

ٹائم میگزین نے اپنے سرورق کی تصویر آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی ہے جس پر لکھا گیا ہے کہ حکومت کے خاتمے کے بعد انہیں قاتلانہ حملے کا بھی سامنا کرنا پڑا اس کے باوجود وہ پاکستان کے سب سے مقبول سیاست دان ہیں۔

واضح رہے کہ میگزین کے مئی کے شمارے میں عمران خان کا خصوصی انٹرویو بھی شائع کیا جائے گا۔

Imran Khan has been ousted from government and faced an assassination attempt, but remains the most popular politician in Pakistan.

In an exclusive interview, the former Prime Minister shares how he hopes to return to power https://t.co/drxMdSIQbO pic.twitter.com/PQ0Qh3DdIg