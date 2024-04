 65 سال یا اُس سے بڑی عمر کے آسٹریلین شہری عام شہریوں کی نسبت دگنی سہولیات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ اکثر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں 

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:95

آسٹریلیا کے اُٹھائی گیر

معمولی جرائم کے مرتکب لوگ بھی بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔وہ جرائم جیسے دکانوں سے چیزیں چرانا، یا ڈرائیونگ byelaw کی خلاف ورزی کرنا، بلیک ٹاؤن سٹی کونسل اور کوریکٹو سروسزکے اشتراک سے دیواروں / بلڈنگز پر لکھے گئے یا لکیرے گئے نا پسندیدہ خد و خال مٹانے کیلئے ایک پر وجیکٹ بنایا گیا۔ پولیس کی سخت نگرانی کے تحت 15 مردوں پر مشتمل Clean up crew …… نے بلیک ٹاؤن شہر کی Graftiکو مٹا نے کیلئے Ajay Dayal کی قیادت میں دورہ کیا۔ اِس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جرا ئم کرکے سوسائٹی کو نقصان پہنچانے والے اِس کا ازالہ کر سکیں۔ مئیر Stephean Bali کا کہنا ہے۔پچھلے سال 20,574 سکوئر میٹر Grafli کو مٹایا گیاتھا۔ اگر یہی کام ٹھیکے پر دے کر کیا جاتا تو اِس کا تخمینہ 411,480 $ بنتا ہے۔ جبکہ اِ س پر صر ف $ 40,000 خرچ آیا۔ اس میں کاروباری لوگوں نے بھی اِس میں درکار سامان مہیا کر کے مدد کی۔

یہ State Government (Draft Removal Day) اورRotary Down-under کامشترکہ پروگرام ہے۔ مقامی لوگوں کو بھی اِس میں شامل کرنا مقصود تھا تا کہ وہ اس Graftiجیسے فضول کام کی غارت گری کو روکیں۔

آسٹریلیا کے بزرگ شہری

Over 65 ' s Australians

65 سال یا اُس سے بڑی عمر کے آسٹریلین شہری عام شہریوں کی نسبت دگنی سہولیات حاصل کرتے ہیں۔ وہ G.P کے پاس میڈیکل کے شعبے میں زیادہ وقت گزارتے ہیں کیونکہ وہ اکثر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اِسی کے نتیجے میں اُن کو زیادہ دوائیاں دینی پڑتی ہیں اور اُن کے زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی اَوف سڈنی بیچ ریسرچ پروگرام کی ایک رپورٹ میں انکشاف کئے گئے۔

Lead investigator Halena Britt کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں۔ کہ پرائمری شعبے میں اور زیادہ سرمایہ فراہم کیا جائے تاکہ (G.P's) وہ مریض جن کو Expensive Care درکار ہو اُن کی ضرورت پوری ہو۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی "Well Check" سکیم کے تحت بزرگ شہریوں کو یہ سہولت دی ہے لہٰذا یہ اعدادو شمار حیران کن نہیں ہیں۔Brillکا کہنا ہے کہ اگر آپ کے ہاں لوگ لمبی عمریں پا رہے ہیں تو آپ کو آنے والی مشکلات کو دور کرنے کیلئے زیادہ مالی معاونت فراہم کرنی چاہیے۔

G.P's Practice سب سے سستا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم G.P کے شعبے کو علاج معالجے کی مزید اختیار ات دیدیں تو کل کو بہت Expensive Services کے انتظامات کرنے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ 65 سال سے زیادہ عمر کے شہریوں کی تعداد 18فیصد بڑھی اور اُن کیG.P's کے پا س جانے کی تعداد 22 فی صد بڑھی۔

نوٹ: General Practitioner "G.P"

(جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)