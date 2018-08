شہبازشریف پھر  عمران خان سے بازی لے گئے ، ایسے کام میں کپتان کو مات دے دی کہ آپ بھی ہکا بکا رہ جائیں گے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)’’یوم شہداء پولیس ‘‘پر مسلم لیگ ن کے صدر شہبازشریف ایک بار پھر عمران خان سے بازی لے گئے،کسی بھی اہم اور حساس ایشو پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے بروقت ردِ عمل نے ’’کپتان ‘‘ کے ارادوں کو مات دے دی ۔

تفصیلات کے مطابق حالیہ الیکشن 2018 میں پاکستان تحریک انصاف وفاق ،پنجاب اور خیبر پختون خوا میں حکومت بنانے جا رہی ہے ،مسلم لیگ ن کے سابقہ دور حکومت میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پنجاب میں شہبازشریف کی قیادت میں شروع کئے گئے منصوبہ جات پرکھل کر تنقید کرتے رہے تاہم بعد ازاں انہی منصوبوں کے نام بدل کر خیبر پختون خوا میں بنیاد رکھی گئی جن کی تکمیل حکومتی مدت پوری ہونے کے باوجود نہیں ہو سکی۔صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کے تقابل میں غیر جانبدار مبصرین نے ہمیشہ پنجاب کی کارکردگی کو سراہا اور ڈویلپمنٹ کے حوالے سے پنجاب حکومت کو ہی بہتر قرار دیتے رہے ہیں ۔دوسری طرف کسی سانحے کی بات ہو یا کوئی اہم قومی تقریب ؟سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اس معاملے میں بھی ’’کپتان ‘‘ سے زیادہ متحرک نکلے ہیں اور ہر اہم اور حساس ایشو پر بروقت ردعمل دے کر انہوں نے اس میدان میں بھی عمران خان کو مات دے دی ہے۔

عمران خان نے جیسے شہباز شریف کے پنجاب میں شروع کئے گئے میگا پراجیکٹ اور منصوبوں کو بعد میں کے پی کے میں شروع کیا اسی طرح وہ سوشل میڈیا پر بھی شہباز شریف کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔شہباز شریف سوشل میڈیا پر انتہائی متحرک اور کسی بھی قومی لیڈر کی طرح انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کوئی سانحہ ہو یا قومی حوالے سے کوئی یاد گار تقریب؟ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے سب سے پہلے احساس ذمہ داری کیساتھ اپنے خصوصی پیغامات جاری کرتے ہوئے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا ،جس کی تقلید میں عمران خان نے بھی اسی حوالے سے پیغام جاری کر کے شہباز شریف کی پیروی کی۔حال ہی میں گلگت بلتستان میں تعلیمی اداروں پر ہونے والے حملے میں شہبازشریف نے سب سے پہلے اپنا مذمتی بیان دیا جس میں اُنہوں نے شدید غم و صدمے کا اظہار بھی کیا اور ذمہ داران کو عبرت ناک سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا۔

The burning down of schools in Gilgit Baltistan is a matter of grave concern. It is despicable as well as ominous. It is no less than an attack on the future of this country. Those involved in this heinous act should be arrested & exemplary punishment should be given to them. -ss