پاکستان کی معروف اداکارہ ایک ساتھ 2 جان لیوا بیماریوں میں مبتلا، زندگی کو خطرات لاحق

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کی معروف اداکارہ نادیہ جمیل نے بتایا ہے کہ وہ ایک ساتھ 2 جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہیں۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں نادیہ جمیل نے کہا کہ وہ مرگی اور چکر آنے کے امراض میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان بیماریوں سے جان کو کوئی خطرات لاحق نہیں ہیں لیکن بعض اوقات یہ جان لیوا ہوجاتی ہیں۔ چکر آنے کی بیماری دراصل بہت زیادہ تکلیف دہ ہے کیونکہ اس میں ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے۔ چکر آنے کے باعث نیند کم آتی ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے ، تیز آوازیں سنائی دیتی ہیں اور روشنی کے چمکارے لگتے ہیں، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ سب گزر جاتا ہے۔

I suffer from epilepsy & vertigo. These are not life threatening bit they can make life challenging sometimes. Vertigo is actually more annoying. Everything spins around. Triggers are generally lack of sleep,anxiety,flashing lights & loud sounds.However it all passes eventually????