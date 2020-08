وزیراعظم کے ترجمان ندیم چن کینیڈا سے وطن واپس پہنچ گئے

اسلام آباد (ویب ڈیسک ) وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان اور معاون خصوصی برائے پارلیمانی تعاون ندیم افضل چن کینیڈا سے وطن واپس پہنچ گئے۔

معاون خصوصی والد کی تیمارداری کیلئے وزیراعظم سے رخصت لےکر کینیڈا گئےتھے، ندیم افضل چن 45 روز تک کینیڈا میں اپنے والد کے ہمراہ رہے، ندیم افضل چن عید کی شام وطن واپس پہنچے،ایک دن حلقے میں بھی گزارا۔ندیم افضل چن کا کہنا ہے کہ آج سے پھر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کررہا ہوں، تحریک انصاف اور عمران خان اوور سیز پاکستانیز کی واحد امید ہیں۔

Team PTI Bhalwal With Special Assistant to PM Jnab Ch. Nadeem Afzal Chan sb, Warm Welcome to Pakistan ???????? And Eid Mubarik ???? pic.twitter.com/a2b7sCRFHy