شاندار لانگ جمپ کی ویڈیو وائرل ہونے پر ٹھٹھہ کے نوجوان پر حکام کی نظر پڑ ہی گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹھٹھہ کے نوجوان آصف کی 11 موٹر سائیکلوں کے اوپر سے طویل چھلانگ لگانے کی ویڈیو وائرل ہوگئی جسے ملکی اور غیر ملکی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے جبکہ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن نے نوجوان کو لاہور بلالیا۔

تفصیلات کے مطابق ٹھٹھہ کے نوجوان آصف کی 11 موٹر سائیکلوں کے اوپر سے لانگ جمپ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس پر ملک بھر کے عوام کی جانب سے سراہتے ہوئے کہا جارہا تھا کہ یہ لڑکا اولمپک میڈل جیت سکتا ہے اسے اولمپک میں پاکستان کی نمائندگی کا موقع دیا جائے۔

Imagine finding him, working on him and preparing him for olympics long jump... pic.twitter.com/kEozipEmvV