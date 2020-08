مدد کی ہر پکار پر پولیس موجود ہوتی ہے:ڈی جی آئی ایس پی آر

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ مدد کی ہر پکار پر پولیس موجود ہوتی ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پولیس کے شہدا کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ مدد کی ہر پکار کے جواب میں پولیس سب سے پہلے موجود ہوتی ہے۔واضح رہے کہ آج ملک بھر ’یوم شہدا پولیس‘ منایا جارہا ہے، جس کے دوران پولیس شہداکو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جارہا ہے۔

On Police Martyrs Day, tribute to martyrs of Pakistan Police. In the line of duty, they have been the 1st responders to every cry for help and answered every call with purpose and pride.