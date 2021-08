 آرمی چیف جنرل قمرجاوید باجوہ کا پولیس شہدا کو خراج عقیدت 

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم شہد ا کے موقع پر پولیس شہد ا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں امن واستحکام کے لیے پولیس کا کردار قابل فخر ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ(آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے جاری کئے گئے بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاویدباجوہ کا کہنا تھاکہ پولیس نے فرض کی ادائیگی میں بے پنا ہ قربانیاں دی ہیں،دہائیوں سے پولیس اہلکار جانفشانی سے فرائض انجام دے رے ہیں۔

Salute to martyrs of Pakistan Police on Police Martyrs Day. “Pakistan Police has made monumental sacrifices in the line of duty over the years, contributing immensely in bringing peace and stability to the country ”, COAS.