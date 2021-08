لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ ارشد ندیم جیسے کےکھلاڑی ہمارے نوجوانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کو ارشد ندیم پر فخر ہے،پوری قوم فائنل میچ میں ان کی فتح کے لیے دعا مانگ رہی ہے۔ارشد ندیم جیسے کےکھلاڑی ہمارے نوجوانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں جس سے کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کا سبق ملتا ہے۔

واضح رہے کہ ارشد ندیم نے ٹوکیو اولمپکس 2020 میں جیولین تھرو (نیزہ پھینکنے)کے مقابلے میں فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا ہے ،فائنل میچ 7 اگست کو کھیلا جائے گا۔

#ArshadNadeem has made us all proud with his performance at the #JavelinThrow competition. The whole nation is praying for his success in Olympic finals.

Athletes like him are true role models for our youth who will boost their interest in sports. ????????

