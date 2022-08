امریکی ایوان نمائندگی کی سپیکر نینسی پلوسی کی تائیوان آمد کے بعد 27 چینی لڑاکا طیارے تائیوان کی فضائی حدود میں گھس گئے، تائیوانی حکام کا موقف بھی آگیا

تائپی(مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کے دورہ¿ تائیوان کے بعد چین نے اپنے 27لڑاکا طیارے تائیوانی فضائی حدود میں بھیج دیئے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق چین تائیوان کے گرد موجود سمندروں میں فوجی مشقوں کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق تائیوانی حکام کی طرف سے چین کے 27لڑاکا طیاروں کے اپنی فضاءمیں داخل ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔

تائیوانی وزارت دفاع کی طرف سے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے بتایا گیا کہ 27پی ایل اے ایئرکرافٹ 3اگست 2022ءکو تائیوان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ ان طیاروں میں 6جے 11، 5جے 16اور 16ایس یو 30طیارے شامل تھے، جو تائیوانی فضائیہ کے کاﺅنٹر کرنے پر واپس چلے گئے۔برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق نینسی پلوسی کی طرف سے کیا گیا یہ دورہ کئی دہائیوں بعداس طرح کے کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار کا تائیوان کا پہلا دورہ تھا، جس پر چین کی طرف سے سخت احتجاج کیا گیا۔

27 PLA aircraft (J-11*6, J-16*5 and SU-30*16) entered the surrounding area of R.O.C. on August 3, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/m1gW2N4ZL7 pic.twitter.com/Aw71EgmRjj