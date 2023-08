قومی اسمبلی 9اگست کو تحلیل ، نگران وزیراعظم کیلئے مشاورت کا عمل دو تین روز میں مکمل کر لیں گے ، شہباز شریف کا اتحادیوں کے اعزاز میں عشایئے سے خطاب قومی اسمبلی 9اگست کو تحلیل ، نگران وزیراعظم کیلئے مشاورت کا عمل دو تین ...



اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک ، نیوز ایجنسیاں) وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادیوں کو قومی اسمبلی کی تحلیل کیلئے 9 اگست کی تاریخ دیدی۔وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اتحادیوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا جس میں ملکی سیاسی صورت حال اور آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ذرائع کا بتانا ہے کہ اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادیوں کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے 9 اگست کی تاریخ دے دی ہے۔وزیراعظم شہباز شریف کا اتحادی رہنماو¿ں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا قومی اسمبلی توڑنےکی سمری 9 اگست کو صدر کو بھیج دیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا نگران وزیر اعظم کے نام کے لیے کل سے مشاورت ہو گی اور آئندہ 2 سے 3 روز میں مشاورت مکمل کر لیں گے۔و زیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ دیاگیا۔وزیر اعظم نے ارکان پارلیمنٹ کا گرمی جوشی سے استقبال کیا ۔وزیر اعظم نے فردا فردا ارکان کی نشستوں پر جاکر ان سے ملاقات کی وزیراعظم نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں حکومت سنبھالی، ہر طرف خطرات تھے۔ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا۔پندرہ ماہ میں تمام تنقید کے باوجود ریاست کو بچایا۔ آج ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے سیاست کی قربانی دے کر ملک کو بھنور سے نکالا۔تحریک انصاف کی حکومت نے جو کانٹے بوئے تھے وہ ہمیں ہٹانا پڑے۔ان خیالات کا اظہار انہوںنے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ان کا کہنا تھا کہ اس شخص کی ضد نے ہر ادارہ اور شعبہ تباہ کر دیا تھا،اتحادی حکومت کے تعاون سے ہر مشکل پر قابو پایا۔آئی ایم ایف سے معاہدہ آسان نہیں تھا، یہ پل صراط بھی عبور کیا۔آئندہ چند روز میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، کوشش ہے کہ سب کیلئے قابل قبول نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جائے گا دریں اثناوزیراعظم محمد شہباز شریف سے وزیر خارجہ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کی ہے ۔ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی۔بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم کو وزارت خارجہ کے مختلف امور سے بھی آگاہ کیا۔ ملاقات میں نگراں وزیراعظم کے تقرر کے لیے مختلف ناموں پر بھی غور کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو اس بارے اپنے موقف سے آگاہ کیا ۔پاکستان کرکٹ ٹیم۔ بھارت بھجوانے سے متعلق آج کے اجلاس پر بھی اعتماد میں لیا۔وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف کی حکومت کے کارکردگی کے اہداف پر جائزہ اجلاس کی صدارت کی ۔اجلاس کو حکومتی کارکردگی کے اعشاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔بریفنگ میں بتایا گیا کہ حکومت کے 15 ماہ میں محصولات میں 16 فیصد جبکہ ایکٹیو ٹیکس دہندگان کی تعداد میں 13 لاکھ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 90 لاکھ اضافی مستحق لوگوں تک حکومتی مدد پہنچائی گئی۔بجلی کے شعبے میں وصولیاں 94 فیصد رہیںآئی ٹی شعبے کی برآمدت میں وزیرِ اعظم کی خصوصی دلچسپی و ترجیح کی بدولت گزشتہ چار ماہ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔حکومتی اقدامات و پالیسیوں کی بدولت گزشتہ مالی سال میں آئی ٹی برآمدات 2.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔گزشتہ مالی سال میں بیرونی سرمایہ کاری 1.45 ارب ڈالر رہی۔خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل (SIFC) کے قیام سے مستقبل قریب میں بیرونی سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔1.8 کھرب کے تاریخی کسان پیکیج میں کسانوں کی معاونت و سہولت کے 99 فیصد اہداف حاصل کرلئے گئے۔وزیراعظم نے کہاکہ ہم "ہول آف دی گورنمنٹ اپروچ" (Whole of the Government Approach) کا ایک ایسا لائحہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جو کہ ملک کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ہماری توجہ کا مرکز عوامی فلاح کے منصوبہ جات تھے. عوامی فلاحی منصوبوں کی تکمیل کیلئے ہم نے واضح اور جامع پالیسیاں وضع کیں. حکومتی اقدامات کی بدولت ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے سے بچا کر معیشت کو استحکام کی طرف گامزن کیا گیا. نگران حکومت اور آئندہ منتخب شدہ حکومت ہماری ادارہ جاتی اصلاحات سے مستفید ہونگی اور میں پر امید ہوں کہ اس ویڑن کو جاری رکھیں گی. وزیرِ اعظم نے بین الوزارتی مسائل کے حل اور تعاون بڑھانے کیلئے ایک جامع نظام کی موجودگی پر زور دیا.وزیرِ اعظم نے گزشتہ چند ماہ میں حکومتی کارکردگی کے اہداف پر پیش رفت کے جائزے کیلئے 26 اجلاسوں کی خود صدارت کی.وزیرِ اعظم نے تمام متعلقہ وزرائ ، ترقیاتی شرکت داروں اور سرکاری افسران کے تعاون پر انکا شکریہ ادا کیا.اجلاس میں وفاقی وزرائ اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب، سید نوید قمر، اسحاق ڈار، طارق بشیر چیمہ، انجینئیر خرم دستگیر، عابد حسین بھائیو، معاونین خصوصی طارق باجوہ، جہانزیب خان، چیئر مین ایف بی آر، اور اعلی سرکاری حکام نے شرکت کی. اجلاس میں سر مائیکل باربر خصوصی طور پر برطانیہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے اس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ یار دوست طعنہ دیتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا آ دمی ہے لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ ذاتی مفاد کیلئے کبھی سپہ سالاروں سے ملاقاتیں نہیں کیں مقصد صرف ایک تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر ملک کو آگے لے کر جائیں۔اسلام آباد میں بارہ کہو بائی پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج سے دس بارہ ماہ پہلے بارہ کہو انڈر پاس منصوبے کا پلان بنایا گیا تھا، پہلے بارہ کہو کا منصوبہ سی ڈے اے کے حوالے کیا، پھر این ایل سی کے حوالے کر دیا گیا، بارہ کہو بائی پاس کے منصوبے کیلئے پہلا چیلنج زمین کا حصول تھا، یہ منصوبہ بہت پہلے مکمل ہونا چاہیے تھا کیونکہ ملک بھر سے آنے والے سیاحوں کیلئے بارہ کہو سے گزرنا محال تھا۔انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی و خوشحالی کیلئے بعض اوقات مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں، یہ منصوبہ بھی نوازشریف کا وڑن تھا اور ہے لیکن نوازشریف کی حکومت کو بدترین سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، جب ہماری حکومت گئی تو ہر منصوبہ رک چکا تھا۔شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آرمی چیف اگر سپورٹ نہ کرتے تو یہ کام مکمل نہیں ہوتا، آرمی چیف نے بڑی کمٹمنٹ دکھائی ہے، سیاستکے دشت میں 38 سال گزر گئے ہیں، بہت سے سپہ سالاروں سے ملاقات رہی، حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی، ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ملک ترقی کرے، ادارے مل کر مشاورت کریں۔انہوں نے کہا کہ دل میں ایک ہی بات سمائی ہوئی ہے کہ ہمیں غریب عوام کا خیال کرنا ہے، کئی ایسے راز ہیں جو قبر میں لے کر جاو¿ں گا، ملک میں وسائل کی بندر بانٹ آپ کے سامنے ہے، آج وقت ہے کہ ہم مل کر پاکستان کو آگے لے کر جائیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مل کر ملک کو آگے لے کر جائیں گے، گھبرانے اور رونے دھونے کی کوئی بات نہیں۔وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ آج وقت ہے ہم سب ملکر پاکستان کو آگے لیکر جائیں، مشکلات ہیں اور مزید آئیں گی، ہمارا ہمسایہ ملک بہت آگے نکل چکا ہے، ملک و قوم کی خوشحالی کیلئے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، 75 سال سے وسائل کی بندر بانٹ سب کے سامنے ہے، ایل سیز کھل گئیں، اب الیکٹرک بسیں آئیں گی۔قبل ازیں وزیراعظم شہباز شریف نے بارہ کہو میں بائی پاس منصوبے کا افتتاح کیا۔منصوبہ 6 ارب 25 کروڑ روپے کی لاگت سے دس ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کیا گیا، منصوبے پر کام گزشتہ سال اکتوبر میں شروع کیا گیا تھا۔منصوبے میں 5.4 کلومیٹر طویل بائی پاس اور 1350 میٹر لمبا اوور ہیڈ برج شامل ہے، یہ بائی پاس مری، گلیات اور آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں کو سہولت فراہم کرے گا۔بعدازاں وزیراعظم شہباز شریف نے ڈیجیٹل یوتھ پورٹل کا افتتاح کر دیا۔وزیراعظم شہباز شریف نے ڈیجیٹل یوتھ پورٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل یوتھ پروگرام کو برق رفتاری سے ملک بھر میں پھیلا رہے ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو عالمی معیار کی تعلیمی سہولیات ملیں گی، روزگار، تعمیراتی سرگرمیوں اور ماحولیات کے حوالے سے آسان رسائی ملے گی۔انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو کاروبار کیلئے قرض کی مد میں 5 ارب مختص کئے گئے، بچوں اور بچیوں کو یوتھ پروگرام کے تحت لیپ ٹاپس فراہم کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو کاروبار کیلئے قرضوں اور لیپ ٹاپ کی تقسیم میرٹ پر کی جا رہی ہے۔شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بجٹ میں طلبا کیلئے 80 ارب روپے مختص کئے گئے، یوتھ سپورٹ پروگرام کیلئے 5 ارب روپے مختص کئے گئے، پنجاب انڈوفنڈ سے 4 لاکھ طلبا مستفید ہوئے۔علاوہ ازیں وزیراعظم نے اسلام آباد میں سرینا چوک انڈر پاس کی تعمیر میں تاخیر پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔وزیراعظم شہباز شریف سرینا چوک انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کیلئے پہنچے تو سی ڈی اے چیئرمین نے انہیں منصوبے سے متعلق بریفنگ دی، منصوبے میں تاخیر پر وزیراعظم غصے میں آگئے۔چیئرمین سی ڈی اے نے بتایا کہ سرینا چوک انڈر پاس ریلوے کی کمپنی تعمیر کرے گی، جس پر وزیراعظم نے حیرانی کا اظہار کیا اور سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین سی ڈی اے اور ریلوے حکام کو جھاڑ پلا دی۔وزیراعظم نے کہا کہ یہ وزارتوں کا کام کب سے ہوگیا کہ سڑکیں بنائیں، شہباز شریف نے سنگ بنیاد منسوخ کر دیا، منصوبے کا دوبارہ ٹینڈرز کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ نیا ٹینڈر ہو تو اس کی روشنی میں بہترین کمپنی کا انتخاب کیا جائے۔وزیراعظم شہباز شریف سرینا چوک انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھے بغیر ہی واپس روانہ ہوگئے۔ وزیراعظم شہبازشریف نے کہا ہے کہ سی پیک کی 10سالہ تقریبات کے موقع پرصدرشی جن پنگ کے پیغام کا شکر گزار ہوں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں وزیراعظم شہبازشریف نے کہا صدرشی جن پنگ نے پاکستان کی حمایت اور یکجہتی کا اہم پیغام دیا،بیلٹ اینڈ روڈ تعاون منصوبہ عوامی فلاح بہبود سے متعلق چینی صدرکے عزم کاعکاس ہے۔ سی پیک کے تحت بنیادی ڈھانچے، توانائی اورسماجی واقتصادی شعبوں میں اہم سنگ میل عبور ہوئے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ نوازشریف کی قیادت میں شروع کیا گیا بی آرآئی فلیگ شپ منصوبہ حقیقت بن چکا ہے،سی پیک کے دوسرے مرحلے کیلئے مزید توانائی اور جذبے سے کام کرنے کیلئے پرعزم ہوں۔وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستانی ،امریکی کاروباری شخصیات کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہاہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں،دفتر خارجہ اور پاکستانی مشن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ساتھ اپنے روابط کو تیز اور مو¿ثر بنائیں،پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کیلئے باہمی تعاون کے نئے شعبوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان کے دورے پر موجود معروف پاکستانی-امریکی کاروباری شخصیات کے وفد نے ملاقات کی ۔ اس موقع پروزیر اعظم نے کہاکہ امریکہ میں مقیم پاکستانی نہ صرف امریکہ میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کی معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کررہے ہیں۔وزیر اعظم نے کہاکہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی پاک امریکہ تعلقات کی مضبوطی کیلئے گراں قدر خدمات قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم نے کہاکہ پاکستان معدنیات کی دولت سے مالامال ہے،پاکستان کی آبادی کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ شہبازشریف نے کہاکہ پاکستان معاشی اعتبار سے خطے میں اہم جغرافیائی مقام پر واقع ہے،ان تمام عوامل کی بدولت پاکستان سرمایہ کاری کیلئے نہایت موزوں ملک ہے۔وزیر اعظم نے وفد کو حال ہی میں قائم کی گئی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل (SIFC) کے بارے بھی آگاہ کیا۔خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل”ہول آف دی گورنمنٹ“لائحہ عمل کے تحت پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ یقینی بنائے گی۔ انہوںنے کہاکہ اکونسل زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کان کنی، معدنیات، توانائی اور دفاع کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دیگی،خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پاکستان میں سرمایہ کاروں کو ون-ونڈو سہولت فراہم کرے گی۔وزیرِ اعظم نے وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔وزیر اعظم نے کہاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ دفتر خارجہ اور پاکستانی مشن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ساتھ اپنے روابط کو تیز اور مو¿ثر بنائیں۔ شہبازشریف نے کہاکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کیلئے باہمی تعاون کے نئے شعبوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے عوام کے مابین روابط بڑھا کر پاک-امریکہ تعلقات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔

شہباز شریف