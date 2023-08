جاوید آفریدی کون سی ٹیم کی سپورٹ کیلئے تیار ہیں ؟ پشاور زلمی کے مالک نے بڑا اعلان کردیا

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی فرنچائز پشاور زلمی کے چیئرمین جاوید آفریدی نے پاکستان فٹبال ٹیم کی سپورٹ کا اعلان کردیا۔

ایک بیان میں جاوید آفریدی نے کہا ہے کہ خواہش ہے قومی فٹبال ٹیم کمبوڈیا کے خلاف ورلڈ کپ کوالیفائر میچ پاکستان میں کھیلے، پاکستان میں فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میچ کے لیے ہر ممکن تعاون کو تیار ہوں۔پاکستان اور کمبوڈیا کے درمیان ورلڈ کپ کوالیفائر میچ 17 اکتوبر کو پاکستان میں شیڈول ہے، پاکستان اس سے قبل اوے میچ کمبوڈیا میں 12 اکتوبر کو کھیلے گا۔

WOULD LOVE TO SEE PAKISTAN FOOTBALL TEAM PLAY HOME LEG IN PAKISTAN AGAINST CAMBODIA FOR FIFA WC QUALIFIERS 2026.



HAPPY TO EXTEND MY SUPPORT IN MAKING THIS HAPPEN.@FIFAcom



PAKISTAN ZINDABAD pic.twitter.com/Pf8hqH4vc3