”ڈیوڈ وارنر نے اپنی آخری دو اننگز میں اتنے سکور بنائے جتنے امام الحق نے۔۔۔“ آئس لینڈ کرکٹ نے امام الحق کیساتھ ’ہاتھ‘ کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹ آئس لینڈ کے ٹوئٹر ہینڈل نے بھی پاکستانی اوپننگ بلے باز امام الحق کی آسٹریلیا کیخلاف ناقص کارکردگی کا مذاق بنا دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق امام الحق نے ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں حصہ لیا مگر پہلی اننگز میں صرف دو رنز بنا سکے جبکہ دوسری اننگز میں بغیر کوئی سکور بنائے ہی آﺅٹ ہو گئے اوراس طرح وہ پاکستان کی جانب سے 21 ٹیسٹ اننگز کھیل کر 25.5 کی اوسط کیساتھ صرف 485 رنز ہی بنا سکے ہیں۔ دوسری جانب آسٹریلیا کے اوپننگ بلے باز ڈیوڈ وارنر نے اپنی گزشتہ دو ٹیسٹ اننگز میں ہی 335 رنز کی شاندار اننگز کیساتھ مجموعی طور پر 489 رنز بنائے۔

آئس لینڈ کرکٹ کے ٹوئٹر ہینڈل نے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور لکھا ”ڈیوڈ وارنر نے اپنی صرف گزشتہ دو اننگز میں ہی اتنے رنز بنا لئے جتنے امام الحق نے اپنے ٹیسٹ کیرئیر میں بنائے ہیں۔“

David Warner has scored more runs in his last two innings than Imam-ul-Haq has scored in his entire test career. #AUSvPAK