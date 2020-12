کس صوبے کی کارکردگی سب سے بہتر رہی؟ عوام نے فیصلہ سنادیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) کس صوبے کی کارکردگی سب سے بہتر رہی؟ صوبائی حکومتوں کی مجموعی کارکردگی پر عوام نے فیصلہ سنا دیا۔

پلس کنسلٹنٹ نے صوبائی حکومتوں کی کارکردگی پر 2 ہزار سے زائد افراد کی آراء پر مبنی نیاسروے جاری کردیا تاہم تحریک انصاف کی خیبرپختونخوا اور پنجاب حکومت سے دیگر صوبائی حکومتوں سے کم لوگ نالاں دکھائی دیئے،سروے کے مطابق 60 فیصد افراد سندھ سرکار سے ناراض تو 19 فیصد خوش نظر آئے۔ 51 فیصد نے خیبرپختونخوا حکومت کی کارکردگی کو بُرا کہا جبکہ 41 فیصد نے اچھا کہا۔عثمان بزدار کی حکومت پر پنجاب کے 47 فیصد نے تنقید کی جبکہ صرف 34 فیصد نے ان کی کارکردگی کو پسند کیا۔

Pulse Consultant Survey Reflects - A Sigh Of Relief for CMs of KP & Punjab

The survey shows that although negativity about provincial governments still prevails, but there is a sigh of relief for the PTI-led Punjab and KP governments in shape of improved satisfaction. pic.twitter.com/12vObLBMrd