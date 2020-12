عمران خان کابینہ کے کس وزیر سے کتنے فیصد لوگ مطمئن ہیں؟ سروے رپورٹ سامنے آگئی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وفاقی حکومت کے اہم وزراء کی کارکردگی سے پاکستانی عوام غیر مطمئن نظر آرہے ہیں، شیخ رشید سے 46 فیصد افراد ، شبلی فراز سے 25 فیصد، حفیظ شیخ سے 42 فیصد لوگ نالاں دکھائی دیئے ۔

پلس کنسلٹنٹ نے اہم وفاقی وزراء کی کارکردگی سے متعلق 2 ہزار سے زائد افراد کی آراء پر مبنی نیا سروے جاری کردیا ہے۔سروے کے مطابق اہم حکومتی وزراء کی کارکردگی عوامی معیار پر پوری نہ اترسکی ہے، وزیر ریلو ےشیخ رشید کی کارکردگی کو 46 فیصد پاکستانیوں نے غیر اطمینان بخش جب کہ صرف 26 فیصد نے اطمینان بخش قرار دیا ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز سے 44 فیصد لوگ ناراض ہیں تو 25 فیصد خوش بھی نظرآئے۔سروے میں وزیراعظم کے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی کارکردگی پر 42 فیصد افراد غیر مطمئن دکھائی دیے تو 26 فیصد نے ان کو حساب کتاب کا ماہر بھی کہا۔

Pulse Consultant Survey revealed that almost all key ministers "Approval Ratings" are much low than #PMIK.

Most of the respondents are not satisfied with their performance pic.twitter.com/NJGCDTlnjV