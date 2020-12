"کورونا پر سیاست خطرناک نتائج کا سبب بن سکتی ہے" فافن نے خبردار کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) انتخابی عمل کا جائزہ لینے والے ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک (فافن) نے کورونا وائرس کی دوسری لہر سے سیاسی قیادت کو خبردار کر دیا۔

فافن اور ٹرسٹ فارڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ اکاونٹبلیٹی نے کورونا پر پہلی رسپانس مانیٹرنگ رپورٹ جاری کر دی۔رپورٹ کے مطابق کورونا کی دوسری لہر میں سیاست بازی اور ایس اوپیز پر عملدرآمد کا فقدان پالیسی چیلنج کا سبب بن سکتا ہے۔رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر توجہ نہ دی گئی تو پہلی لہر کے دوران حاصل ہونے والی کامیابیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔

فافن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن تحریک کے نتیجے میں اکتوبر میں وبا کی قانونی نگرانی کم اورسیاسی اقدامات زیادہ کیے گئے، پالیسی اورعملدرآمد کی سطح پر صحت سے متعلق گورننس کے سنگین چیلنجوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔

فافن نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ کورونا میں اضافے کی روک تھام کے لیے حکومت کی طرف سے مزید سنجیدہ اور خصوصی اقدامات ناگزیر ہیں۔

