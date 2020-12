شاہد آفریدی لنکا پریمئیر لیگ چھوڑ کر وطن واپس کیوں آئے ؟افسوسناک خبر سامنے آگئی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹےم کے سابق کپتان شاہد آفریدی بیٹی کی طبیعت خراب ہونے پر لنکا پریمیئر لیگ چھوڑ کر وطن واپس آ گئے۔رپورٹس کے مطابق شاہد آفریدی بیٹی کی طبیعت خراب ہونے کے باعث وطن واپس لوٹے ہیں۔یاد رہے کہ سابق کپتان شاہد خان آفریدی لنکا پریمیئر لیگ میں گال گلیڈی ایٹر کی کپتانی کررہے تھے۔

#ShahidAfridi younger daughter is unwell.

Shahid Afridi returned home after leaving Lanka Premier League in Sri Lanka ????????...Plx pray for her♥️ pic.twitter.com/Wjj0nj0ehl