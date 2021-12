سیالکوٹ واقعے پر سابق کپتان شاہد آفریدی بھی خاموش نہ رہ سکے

کراچی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا سیالکوٹ میں مشتعل افراد کے ہاتھوں سری لنکن شہری کی ہلاکت پر ردعمل سامنے آگیا۔

شاہد آفریدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ' جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا'۔ خیال رہے کہ سیالکوٹ میں نجی فیکٹری کا سری لنکن منیجر فیکٹری ملازمین کے تشدد سے ہلاک ہوگیا۔

"Whosoever kills a person ... it shall be as if he has killed all mankind"

-Al Quran [5:32] #Sialkot