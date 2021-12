ٹوئٹر پر طنزیہ گانا شیئر کرنے کا معاملہ، سربیا میں پاکستانی سفارتخانے کا مؤقف آگیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) آفیشل ٹوئٹر اکائونٹ سے حکومت پر طنزیہ ٹوئیٹ سامنے آنے کے معاملے پر سربیا میں پاکستانی سفارتخانے کی وضاحت بھی سامنے آگئی ہے جس کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سے معمول کے مطابق فنڈز مل رہے ہیں، عملے کو معمول کے مطابق تنخواہیں دی جارہی ہیں، ملازمین کے بچوں کی فیسیں ادا نہ ہونے سے متعلق افواہیں من گھڑت ہیں،کراچی سے ٹوئٹر اکاونٹ ہیک کرکے جھوٹ پھیلایا گیا۔

اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ارسلان خالد کاکہنا ہے کہ اکاؤنٹ ہیک ہونے کی دفتر خارجہ تحقیقات کر رہا ہے۔

The Twitter, Facebook and Instagram accounts of the Embassy of Pakistan in Serbia have been hacked.

Messages being posted on these accounts are not from the Embassy of Pakistan in Serbia.