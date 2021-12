عمران خان کا سیالکوٹ واقعہ پر سری لنکن صدر سے رابطہ، کیا بات چیت ہوئی؟ اہم تفصیلات سامنے آگئیں

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان کا سیالکوٹ واقعہ پر سری لنکا کے صدر گوٹا بایا راجہ پاکسے سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات( یو اے ای) میں موجود سری لنکن صدر گوٹابایا راجہ پکسے سے رابطہ ہوا، اس دوران انہیں سیالکوٹ واقعہ پر پاکستانی عوام کے غم وغصے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اس واقعہ میں ملوث 100 ملزمان گرفتار ہوچکے ہیں،سری لنکن صدر کو ملزمان کے خلاف بھرپور کارروائی کا یقین دلایا۔

واضح رہے کہ اس سے قبل سری لنکن صدر نے بھی سیالکوٹ واقعہ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیالکوٹ واقعہ افسوسناک ہے،امید ہے عمران خان اور انکی حکومت اس معاملے پر انصاف کریں گے۔

Spoke to Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa today in UAE to convey our nation's anger & shame to people of Sri Lanka at vigilante killing of Priyantha Diyawadana in Sialkot. I informed him 100+ ppl arrested & assured him they would be prosecuted with full severity of the law