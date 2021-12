پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی سیریز، 100 فیصد تماشائیوں کی اجازت، ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان، ریٹ کتنا مقرر کیا گیا ہے؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹوئنٹی اور ون ڈے سیریز کیلئے 100 فیصد تماشائیوں کی اجازت دیتے ہوئے ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان کردیا۔

کورونا کی وبا آنے کے بعد ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان میں میچز کیلئے 100 فیصد تماشائیوں کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پی سی بی نے کراچی میں تین ون ڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان بھی کردیا ہے۔ ٹی 20 میچز میں ٹکٹوں کی قیمت 250 سے دو ہزار روپے رکھی گئی ہے۔

پی سی بی کے مطابق جنرل انکلوژر کیلئے ٹکٹ کی قیمت 250 روپے، فرسٹ کلاس انکلوژر 500 اور پریمیئم انکلوژر کے ٹکٹوں کی قیمت ایک ہزار روپے مقرر کی گئی ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹی 20 سیریز کے دوران وی آئی پی انکلوژر کیلئے ٹکٹ کی قیمت دو ہزار روپے ہوگی۔

اس کے علاوہ ون ڈے سیریز کیلئے ٹکٹوں کا ریٹ 100 سے ایک ہزار روپے مقرر کیا گیا ہے۔ ون ڈے سیریز کے دوران جنرل انکلوژر کے ٹکٹ کا ریٹ 100 روپے، فرسٹ کلاس کا 250 روپے ، پریمیم کا 500 روپے اور وی آئی پی انکلوژر کا ٹکٹ ایک ہزار روپے کا ہوگا۔

2021's most successful T20I side will be in action from December 13 and, Karachiites, you don't want to miss out on the opportunity to watch your superstars from the NSK stands!

For details: https://t.co/eYcBzNRPjo#PAKvWI pic.twitter.com/FUGLFjo7DF