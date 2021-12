یہ سب پکڑے گئے

سیالکوٹ (ڈیلی پاکستان آن لائن) سری لنکن فیکٹری منیجر کے بیہمانہ قتل میں ملوث 118 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔

وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے فوکل پرسن برائے ڈیجٹیل میڈیا اظہر مشوانی کے مطابق سیالکوٹ واقعے کے تمام مرکزی ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کیلئے 200 سے زائد چھاپے مارے اور 118 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے خلاف انسدادِ دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا۔

Update on #Sialkot incident:

• All main culprits have been identified and arrested

• Total 118 suspects have been arrested so far in 200+ raids of Police

• FIR has been registered under Anti Terrorism Act#SriLankan #SialkotIncident #SL pic.twitter.com/jAGs4jEKTZ