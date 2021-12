سیالکوٹ بزنس کمیونٹی کا قتل ہونے والے سری لنکن شہری کو زبردست خراج تحسین

سیالکوٹ(ڈیلی پاکستان آن لائن)چیمبر آف کامرس کی جانب سے قتل ہونے والے سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔

سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں پریانتھا کمارا کی تصویر لگائی گئی جہاں بزنس کمیونٹی سے وابستہ لوگوں کی جانب سے ان کی خدمات کو سراہا جارہا ہے،شہریوں اور بزنس کمیونٹی کی جانب سے پریانتھا کمارا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پھول بھی رکھے جارہے ہیں۔ پریانتھا کمارا کو گزشتہ روز توہین رسالت کے مبینہ الزام پر ہجوم نے قتل کردیا تھا۔

Vigil in front of Sialkot Chamber of Commerce by business community for Sri Lankan manager killed for false charges of #blasphemy by factory workers #Sialkot pic.twitter.com/tdsNd8jsRc