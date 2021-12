بھارتی بلے باز نے بولڈ ہونے پر بھی ریویو لے لیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی بلے باز روی چندرا ایشون نے بولڈ ہونے پر ایمپائر سے ریویو مانگ لیا۔

تفصیلات کے مطابق دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں روی چندرا ایشون اعجاز پٹیل کی گیند پر بولڈ ہوئے تو انہوں نے ریویو کے لیے اشارہ کیا،تاہم ان کو کھلاڑیوں اور ایمپائر نے بتایا کہ وہ کیچ آؤٹ نہیں بلکہ بولڈ ہوئے ہیں۔دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھارت کو نیوزی لینڈ پر واضح برتری حاصل ہے۔

Bowled and he take a review ???? #INDvNZ pic.twitter.com/0y1rtswdKf