ہر مرتبہ سنچری کے بعد یہ اشارہ کیوں کرتے ہیں؟صحافی کے سوال پر امام الحق کا دلچسپ جواب

راولپنڈی (ویب ڈیسک)پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں جاری ہے، میچ کے تیسرے روز جب امام الحق نے سنچری بنائی تو انہوں نے ایک اشارہ کیا جس کے بعد ڈگ آؤٹ میں موجود ساتھی کھلاڑیوں کو دکھایا گیا جو امام کے لیے تالیاں بجارہے تھے۔

امام الحق نے 180 گیندوں پر سنچری بنائی تاہم اس کے بعد ایک اشارے کی ویڈیو وائرل ہوئی جس کے بارے میں مداح بھی شش و پنج میں مبتلا دکھائی دیے۔

A loud cheer from the crowd for Imam's wonderful ton ???? #PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/1Co32ZmR8V

اس حوالے سے دن کے اختتام پر پریس کانفرنس کے دوران سینئر سپورٹس جرنلسٹ عبد الماجد بھٹی نے سوال کیا کہ 'اس اشارے کا کیا مطلب ہے اور آپ ہر مرتبہ سنچری کے بعد یہ کیوں کرتے ہیں؟'

Imam-ul-Haq's press conference at the end of the third day's play in Rawalpindi. #PAKvENG | #UKSePK https://t.co/cCDifQnUMv