وزیر اعظم نے عمران خان کے بیان کو پارلیمانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل قرار دیدیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ روز کے بیان کو جمہوری اداروں پر حملوں کا تسلسل قرار دیدیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کی سیاست کا مقصد صرف اقتدار کا حصو ل ہے ، وہ اقتدار چاہتے ہیں چاہے اس سے ملک کو جو بھی نقصان پہنچے ۔

Imran’s recent diatribe against parliamentary democracy is the latest in a series of attacks that fly in the face of how democracy functions in modern nation-states. His politics is aimed at making his way to power even if it means undermining foundations this country stands on.