’’ مرشد واپس آ گئے ‘‘ معروف ترین غیر ملکی کھلاڑی کی پی ایس ایل میں واپسی کا اعلان ہو گیا 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)دنیائے کرکٹ کے ایک اور معروف کھلاڑی ڈیوڈ ویزے پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) کا سیزن 9 کھیلنے کے لئے تیار ہیں۔

سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر پاکستان سپر لیگ کے آفیشل ہینڈل کے ذریعے مداحوں کو اطلاع دی گئی کہ ڈیوڈ ویزے نے آئندہ ایڈیشن کے ڈرافٹ کے لئے خود کو رجسٹر کر لیا ہے۔ایکس پر جاری کردہ پیغام میں لکھا گیا کہ ’’ مرشد واپس آگئے ‘‘ ، ڈیوڈ ویزے نے پی ایس ایل 9 کے ڈرافٹ کے لئے آفیشلی سائن اپ کر لیا ہے ‘‘۔

Murshad is back...



David Wiese ???????? has officially signed up for the #HBLPSLDraft #HBLPSL9 pic.twitter.com/4Oq6xnhFpv