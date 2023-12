پیپلزپارٹی میں شمولیت کی خبریں،  سابق وزیر خزانہ نے اہم  اعلان کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پیپلزپارٹی میں شمولیت کی خبروں پر سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اہم اعلان کردیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں مفتاح اسماعیل نے کہاکہ خبر شائع ہوئی کہ میں پیپلزپارٹی میں شمولیت اختیار کررہا ہوں،میرے پیپلزپارٹی میں شامل ہونے کی خبر درست نہیں،سابق وزیر خزانہ کاکہناتھا کہ فی الحال میں سیاست سے پیچھے ہٹ گیا ہوں،ابھی کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کررہا۔

There was a newspaper report in Tribune today and a tv report yesterday that I am going to join PPP.



The news is not true.



I have for now stepped back from politics and am not joining any political party.