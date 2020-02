کینسر سے آگاہی کا آج عالمی دن‘ نشتر ہسپتال میں ریلی کینسر سے آگاہی کا آج عالمی دن‘ نشتر ہسپتال میں ریلی

ملتان‘ کوٹ ادو (وقا ئع نگار‘ تحصیل رپورٹر )کینسر سے آگاہی کا عالمی دن آج 4 فروری کو دنیا بھر سمیت پاکستان میں منایا جائے گا،اس حوالے سے گزشتہ روز کینسر سوسائٹی ملتان اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے اشتراک سے آگاہی ریلی نشتر ہسپتال سے نکالی گئی،ریلی کا (بقیہ نمبر13صفحہ12پر)

اختتام نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے کلاک ٹاور پر جا کر کیا گیا،ریلی کی قیادت وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مصطفی کمال پاشا،پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود اور پروفیسر ڈاکٹر ابرار احمد جاوید نے کی،اس موقع پر شرکاء نے کینسر سے متعلق آگاہی کے بینرز اٹھا رکھے تھے،دوسری جانب کینسر سوسائٹی ملتان کے عہدیداران کی جانب سے پریس کلب ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے روح رواں سربراہ شعبہء آنکولوجی نشتر میڈیکل یونیورسٹی و ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود،پروفیسر ڈاکٹر ابرار احمد جاوید اور دیگر کا کہنا تھا کہ اس سال عالمی یوم کینسر 2020 کی تھیم "i am and i will" ہے،پاکستان میں کینسر سوسائٹی ملتان،پاکستان سوسائٹی آف کلینیکل آنکولوجی اور آنکولوجی ڈیپارٹمنٹ نشتر ہسپتال کے اشتراک سے کینسر کی جدید ریسرچ سے وابستہ ہے،گزشتہ 25 برس کے دوران سوسائٹی نے 10 اہم اور سب سے زیادہ لاحق ہونے والے کینسرز کے بارے میں اعداد و شمار مرتب کئے ہیں ان میں سب سے زیادہ وقوع پزیر ہونے والے کینسرز میں چھاتی،جگر،سر اور گردن کے کینسر شامل ہیں،1982 میں جگر کے کینسر کا شمار دیگر لاحق ہونے والے کینسرز کے مقابلے میں گیارہواں تھا،جبکہ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق یہ بڑھ کر تیسرے نمبر پر آ گیا ہے،اس اضافے کا سبب ملک میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی شرح کو قرار دیا گیا ہے۔

