کسانوں کی حمایت پر بھارت میں مقدمہ، ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ نے مودی سرکار کو واضح پیغام دے دیا

سٹاک ہوم (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کسانوں کی حمایت کرنے پر اندراج مقدمہ کے بعد ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ نے کسانوں کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔

گریٹا تھنبرگ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ اب بھی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہیں اور ان کے پرامن احتجاج کی حمایت کرتی ہیں، ان کی اس حمایت کو نفرت، دھمکیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔

I still #StandWithFarmers and support their peaceful protest.

No amount of hate, threats or violations of human rights will ever change that. #FarmersProtest