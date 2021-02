بلال سعید نے اپنی بھابھی کو کیوں پیٹا ؟ گلوکار نے خود ہی وجہ بتا دی 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف گلو کار بلال سعید نے جھگڑے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد وضاحتی بیان جاری کردیا ۔ان کا کہنا ہے کہ ہر انسان کو کسی بھی صنف سے قطع نظر وقار اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔

Every human has the right to live with dignity and security, regardless of gender. I am a believer of peace, however I also believe in establishing boundaries when that peace is repeatedly compromised by another, regardless of gender.