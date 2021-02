’میں انڈیا میں ٹوئٹر بند کرادوں گی‘ کنگنا رناوت نے ٹوئٹر کے مالک کو سنگین دھمکی دے دی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر کو دھمکی دی ہے کہ اگر ان کا اکاؤنٹ معطل کیا گیا تو انڈیا میں ٹوئٹر کردیا جائے گا۔

کنگنا رناوت نے ٹوئٹر کے مالک جیک ڈورسی کو مینشن کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ چین کی کٹھ پتلی ٹوئٹر ان کا اکاؤنٹ معطل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے حالانکہ انہوں نے کسی اصول کی خلاف ورزی نہیں کی۔

اداکارہ نے جیک کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ’یاد رکھو، جس دن میں جاؤں گی تم کو ساتھ لے کر جاؤں گی، چینی ٹک ٹاک کی طرح تم بھی بین ہوجاؤ گے۔‘

China puppet twitter is threatening to suspend my account even though I did not violate any rules, remember jis din main jaungi tumko saath lekar jaungi, just like Chinese tik tok you will be banned as well @jack #ConspiracyAgainstlndia