بھارتی آرمی چیف کا طاقت کے بل بوتے پر سیز فائر کا دعویٰ غلط ہے ، ڈی جی آئی ایس پی آر 

راولپنڈی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا طاقت کے بل بوتے پر سیز فائر کا دعویٰ غلط ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضھ کیا کہ کسی کو طاقت کے زعم میں نہیں رہنا چاہئے ، کوئی بھی فریق اسے اپنے طاقت اور دوسرے کی کمزوری نہ سمجھے ۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان بے بنیاد ، گمراہ کن ہے ۔ پاکستان لائن آف کنٹرول کے اطراف کشمیری آبادی کی حفاظت کی بنیاد پر سیز فائر پر رضا مند ہوا تھا۔

Indian COAS claiming LOC ceasefire holding because they negotiated from position of strength,is clearly misleading. It was agreed only due to Pak’s concerns 4 safety of ppl of Kashmir living on both sides of LOC. No side should misconstrue it as their strength or other’s weakness