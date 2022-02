ڈاکٹر بہو چاہیے لیکن ۔ ۔ ۔ اداکار ہمایوں سعید نے معاشرے کے انتہائی گھمبیر مسئلہ کی نشاندہی کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) ہر گھرانے کو اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر سمیت دیگر اہم پیشوں سے وابستہ بہو کی تلاش ہوتی ہے لیکن اب سینئر اداکار ہمایوں سعید نے معاشرے کے انتہائی اہم مسئلہ کی نشاندہی کرتے ہوئے اس موضوع پر پراجیکٹ کرنے کا بھی عندیہ دیدیا۔

اداکار نے اپنے انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انھوں نے لکھا کہ " یہ جان کر انتہائی مایوسی ہوئی ہے کہ پاکستان میں گریجوایشن کے بعد خاندانی دبائو کی وجہ سے 4 میں سے صرف ایک خاتون ڈاکٹر ہی پریکٹس کرسکتی ہے ، نئے پراجیکٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور ممکن ہے کہ یہ مسئلہ بھی ہائی لائیٹ کریں، خواتین کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے خوابوں کی پیروی کرسکیں"۔

Disappointed to find out that only 1 out of 4 female doctors practice after graduation in Pakistan because of family pressure. Thinking of a new project, maybe to highlight this issue. Let’s encourage women to pursue their dreams. #DoctorBahu